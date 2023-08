El Salvador: Bestattungsunternehmen verkauft jetzt «Barbie»-Särge

Ein Bestattungsunternehmen in El Salvador lässt sich vom Rummel um den «Barbie»-Film inspirieren – und bietet Kunden, die über den Tod hinaus ihre Liebe zu der Puppe demonstrieren wollen, rosafarbene Särge an. «Ich sagte: ‹Wir müssen auf diesen Trend aufspringen›», berichtete Isaac Villegas, Besitzer des Bestattungsinstituts Alpha und Omega in der Stadt Ahuachapán nahe der Grenze zu Guatemala, am Freitag. In Lateinamerika ist seit der Kinopremiere im Juli eine Begeisterungswelle spürbar.