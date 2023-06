Nach Spotify-Aus: «Bestbezahlte Influencerin» – Herzogin Meghan arbeitet an ihrem Imagewandel

Die Zusammenarbeit mit Spotify ist für Herzogin Meghan und Prinz Harry (38) vorzeitig zu Ende. Die Entscheidung, den Podcast «Archetypes» von der Plattform zu nehmen, sei in gegenseitigem Einvernehmen getroffen worden, teilten die Produktionsfirma des Paares, Archewell Audio, und Spotify mit. Damit fällt eine große Einnahmequelle für die Sussexes zwar weg, doch die 41-Jährige hat bereits neue Ziele.

«Wir wussten, dass die Spotify-Ankündigung kommen würde. Für die anderen mag das ein Schock sein, aber wir arbeiten seit Wochen an der Neuerfindung von Meghan», heißt es von einem Insider aus dem Umfeld von William Morris Endeavour (WME). Mit der renommierten Talentagentur, die diverse Hollywoodstars vertritt, hat Meghan erst kürzlich einen Vertrag abgeschlossen. Das Ziel sei es, die Marke Herzogin Meghan als Werbefigur neu zu etablieren. Federführend dafür soll der Chef der Agentur, Ari Emanuel (62), sein.

Meghan könnte Vertrag mit Dior abschliessen

«Ari ist der Beste in der Branche, wenn es um Firmengeschäfte und Geldverdienen geht», sagt die Quelle weiter. Die Angebote für die zweifache Mutter würden bereits «in Strömen» hereinkommen. So hätten bereits andere Podcast-Plattformen ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Herzogin bekundet und «seit Wochen gibt es Gerüchte, dass sie kurz davor steht, einen Vertrag mit Dior zu unterzeichnen», verrät ein weiterer Insider.