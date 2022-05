Henri Kox: Besteuerung leerstehender Wohnungen «ist eine der Lösungen»

Henri Kox hat an den «Assises du Logement» im Kulturzentrum Prince Henri in Walferdingen teilgenommen.

In erster Linie Geld, aber auch logistische Hilfe sowie Transparenz- und Fairnesskriterien, die im Gesetz festgelegt wurden. Die Mobilisierung von leerstehenden Wohnungen ist ebenfalls eine Lösung. Das ist eine Arbeit, die im Ministerium mit der Steuer auf leerstehende Wohnungen und der Aktivierung der Gemeinden in diesem Punkt fortgesetzt werden muss.

Wir haben darüber diskutiert, aber das geht Hand in Hand mit der Gestaltung des öffentlichen Raums. Man muss über die bestehenden Ängste hinausgehen. Es ist auch wichtig, Best Practices in den Nachbarländern zu entdecken.

Ich möchte einen Bestand an erschwinglichem Wohnraum, der prozentual dem Armutsrisiko entspricht, das in Luxemburg zwischen 15 und 17 Prozent liegt. Öffentliche Investitionen müssen fortgesetzt werden, was diese Regierung gut verstanden hat. Es besteht der Wille, sowohl in die Mobilität (Straßenbahn, kostenlose Verkehrsmittel) als auch in erschwinglichen Wohnraum zu investieren.