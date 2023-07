Paris: Bestsellerautor Milan Kundera im Alter von 94 Jahren gestorben

Seine kritischen Schriften in der kommunistischen Tschechoslowakei trieben ihn 1975 dazu, nach Frankreich auszuwandern. Fortan war er Satiriker des Totalitarismus im Exil. 1979 bürgerte ihn sein Heimatland aus. 1981 wurde der am 1. April 1929 in Brünn geborene Autor französischer Staatsbürger. 2019 erhielt er die tschechische Staatsbürgerschaft zurück.