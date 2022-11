«Winterlights» in Luxemburg: Besucher und Aussteller freuen sich über die aufkommende Weihnachtsstimmung

Der Regen und die Schauer konnten diejenigen nicht abschrecken, die ungeduldig auf die große Rückkehr der «Winterlights» in Luxemburg warteten. «Wir haben am Freitag gemütlich angefangen», gibt Lentz Holtzheimer auf der Place de la Constitution am Macarons-Rochers-Stand des «Maison Stany» zu. Am Samstag war der Andrang dann groß. «Leider hatten wir am Sonntag mit dem Regen zu kämpfen. Trotz des schlechten Wetters sind trotzdem viele Leute gekommen.»