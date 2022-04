Schrassig : Besucher will 200 Gramm Cannabisharz ins Gefängnis schmuggeln

LUXEMBURG – Eine Person hat versucht, 200 Gramm Cannabis hinter die Gefängnismauern zu schaffen. Sie gab vor einen Häftling besuchen zu wollen.

Ein Besucher des Gefängnisses in Schrassig wurde am Mittwoch mit fast 200 Gramm Cannabisharz erwischt, wie die Gefängnisverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die Person versuchte, die illegale Substanz einzuschmuggeln, indem sie vorgab, einen Häftling besuchen zu wollen. Allerdings wurde sie bei der Kontrolle am Eingang von Beamten des Zolls gestoppt.