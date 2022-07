Luxemburg : Besucheransturm am Obersauer-Stausee – Gemeinden ergreifen Maßnahmen

ESCH-SAUER – Um zu große Besucherzahlen an besonders heißen Tagen zu vermeiden, haben die Gemeinden neue Maßnahmen ergriffen.

Editpress

Nach dem massiven Besucheransturm am 18. und 19. Juni am Obersauer-Stausee hat sich die Kommission Uewersauer Stauséi getroffen, um eine Wiederholung solcher Szenen zu vermeiden. In Absprache mit den betroffenen Gemeinden wurden nun erste Maßnahmen ergriffen. Die Gemeinde Esch-Sauer hat beschlossen, die Zahl der Parkplätze am Fuussefeld von 400 auf 200 zu reduzieren. Entlang der Nationalstraße werden Schilder aufgestellt, die die Besucher über die Parksituation informieren.

Die Gemeinde Bauschleiden arbeitet daran, den Knotenpunkt «Harlange Poteau» besser in das RGTR-Busnetz zu integrieren. So will die Gemeinde den Strom der Badegäste besser steuern und den öffentlichen Verkehr für Übernachtungsgäste und Naturliebhaber zu verbessern.

Zusätzlich zu einer erhöhten Polizeipräsenz rund um den See wird der Ranger, begleitet von Studenten, Besucher ansprechen, die sich nicht an die Regeln halten. Schließlich soll das vom Tourist Office Éislek in Auftrag gegebene Konzept zur Besucherlenkung rund um den See so schnell wie möglich fertiggestellt und umgesetzt werden.