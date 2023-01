Damar Hamlin : «Betet weiter für mich» – NFL-Star meldet sich erstmals nach Herzstillstand

Zwar befindet sich der Football-Profi Damar Hamlin weiterhin auf der Intensivstation. Allerdings wendet er sich erstmals an die Öffentlichkeit.

Der nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegende Football-Profi Damar Hamlin hat sich erstmals über die sozialen Medien an seine Fans gewandt. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schrieb der 24-Jährige: «Ich bin dankbar für jeden, der mich erreicht und gebetet hat. Das wird mich stärker machen auf dem Weg der Genesung. Betet weiter für mich!»

Beim Profi der Buffalo Bills wurde mittlerweile der Beatmungsschlauch entfernt, der nächste Schritt in seiner bemerkenswerten Genesung seit seinem Herzstillstand und der Wiederbelebung während des NFL-Duells am vergangenen Montag (Ortszeit) gegen die Cincinnati Bengals.

Neurologischen Funktionen intakt

Hamlin war am Montag Mitte des ersten Viertels in einer für ein Football-Spiel gewöhnlichen Verteidigungsaktion zu einem Tackle gegangen, der Bills-Verteidiger riss den Bengals-Receiver Tee Higgins zu Boden. Higgins ging bei seiner Laufaktion mit der Schulter voran und traf den Verteidiger in der Brust.