Luxemburg: Betreuungssystem von Schülern mit besonderen Bedürfnissen soll verbessert werden

Der Minister will die Betreuung beschleunigen.

«Man kann nicht zehn Monate warten, bis eine Entscheidung getroffen wird, das ist inakzeptabel», erklärt Bildungsminister Claude Meisch bei einer Pressekonferenz. Der DP-Minister hat am heutigen Montag angekündigt, dass die Wartezeiten für die Betreuung von Schülern mit besonderen Bedürfnissen zum Schuljahresbeginn 2023/2024 verkürzt werden sollen. Diese Kinder haben eine mentale Entwicklungs- oder Verhaltensstörungen, weisen Lernschwierigkeiten auf oder sind mit Seh-, Hör-, Funktions- und motorischen Beeinträchtigungen sowie Sprachstörungen konfrontiert.

Ein neues Gesetz, das in den kommenden Wochen dem Regierungsrat vorgelegt werden soll, wird eine Frist von vier Wochen für die Erstellung einer ersten Diagnose im Grund- und Sekundarschulwesen durch Schuldpsychologen und eine Frist von drei Monaten für die Erstellung einer Diagnose durch ein Kompetenzzentrum einführen. «Sobald die erste Diagnose gestellt ist, wird die Betreuung sofort beginnen», versichert Claude Meisch.

Mehr als 700 Plätze geschaffen

Darüber hinaus plant die Regierung, den Informationsfluss über die Funktionsweise des Betreuungssystems zu verbessern. «Sowohl die professionellen Akteure als auch die Eltern sind ein wenig verloren», stellt der Bildungsminister fest. Verschiedene Kampagnen zur Information der breiten Öffentlichkeit seien derzeit in Vorbereitung. Parallel dazu will das Ministerium eine digitale Anwendung auf den Markt bringen, mit der Lehrer den gesamten Prozess einer Entscheidungsfindung verfolgen können. «Sie werden wissen können, in welcher Phase sich die Akte befindet», erklärt Claude Meisch.