Betriebswerk: 48-Jähriger stirbt bei Bahnunfall in Trier

Durch einen Unfall ist an einem Betriebswerk der Deutschen Bahn in Trier ein 48-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Bundespolizei in der rheinland-pfälzischen Stadt am Freitag mitteilte, erfasste ein in Richtung Gerolstein fahrender Personenzug den Mann am Donnerstagabend. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht, wo er starb.