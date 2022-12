Luxemburg : Betrüger bringen ihr Opfer per SMS um vierstellige Geldsumme

Am gestrigen Samstag hat eine Person bei der Police Grand-Ducale Anzeige erstattet, nachdem sie Opfer einer Betrugsmasche geworden sei. Bereits einige Tage zuvor hätte die Person eine SMS erhalten, in der sie aufgefordert wurde, ihre Bankdaten einzugeben, um dadurch eine Gutschrift zu erhalten. Weil das Opfer den Betrug erst nicht als solchen erkannte, kam sie der Aufforderung nach und wurde dadurch um eine Geldsumme im Vierstelligen Bereich gebracht, teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.