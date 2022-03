Luxemburg : Betrüger geben sich als Polizeidirektor aus

LUXEMBURG – Die Police Grand-Ducale hat innerhalb von drei Tagen mehr als 200 Fälle registriert, in denen Privatpersonen betrügerische Mails erhalten haben.

Seit dem vergangenen Wochenende verschicken Betrüger E-Mails an Privatpersonen, in denen sie sich als Generaldirektor der luxemburgischen Polizei oder als ausländische Polizeibehörden ausgeben. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, sei sie in den vergangenen drei Tagen mehr als 200 Mal diesbezüglich kontaktiert worden.