Diebstahl mit Todesfolge : Betrüger locken Deutschen in Falle, klauen Geldkoffer und überfahren ihn

Ein angeblicher Hauskauf seitens zweier Betrüger kostete einem 33 Jahre alten Deutschen im niederländischen Kerkrade das Leben. Die beiden hatten Fabian E. einen Koffer mit 100.000 Euro darin entrissen, den dieser für einen vorgegebenen Tausch in größeren Scheinen mitgebracht hatte. Danach rasten die zwei Betrüger im Auto los – E. wollte sie aufhalten, doch er wurde vom Auto mitgeschleift und überrollt. Er starb noch an Ort und Stelle.

Fabian E. hatte sich am 23. Juni in der niederländisch-deutschen Grenzstadt mit den Männern verabredet, weil diese vorgaben, ihm ein Haus im Wert von fast einer Million Euro abkaufen zu wollen. Dabei baten sie um den Eintausch von 100.000 Euro von 200er-Scheinen in kleinere Stückelungen, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Als E. am Treffpunkt erschien, ergriffen sie das Geld und flüchteten.