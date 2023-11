Betrugsmasche: Fake-Profil verkauft «verlorenes» Gepäck vom Lux-Airport

So oder so ähnlich sehen die betrügerischen Posts bei Facebook aus.

Eine raffinierte Facebook-Seite lockt mit verführerischen Angeboten. Was auf den ersten Blick als unschlagbares Schnäppchen erscheint, entpuppt sich jedoch als raffinierte Betrugsmasche. «Wir räumen dringend unser Flughafenlager und verkaufen über 1000 verloren gegangene Koffer», heißt es in den sozialen Netzwerken. Dann die Aufforderung: «Zum Bestellen klicken Sie auf den Button in der Anzeige und gehen Sie auf die Website.»