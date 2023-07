Deutschland: Betrunken die Haustür verwechselt – Mann hat Sex mit falscher Frau 

Was wie eine Filmszene klingt, beschäftigte jetzt das Würzburger Gericht in Deutschland. Nach einer feuchtfröhlichen Feier im Mai 2022 bietet eine Bekannte einem 48-jährigen Mann an, er könne bei ihr übernachten. Die Frau verlässt die Feier vor ihm und deponiert für ihn den Schlüssel zu ihrer Wohnung im Briefkasten. Als der alkoholisierte Mann später nachkommt, fällt im Treppenhaus unglücklicherweise der Strom aus, sodass sich der Mann mit 1,8 Promille im Dunkeln zurechtfinden muss. Er sperrt die Wohnungstür auf – nur leider die falsche. Denn wie der Teufel es will, passt der Wohnungsschlüssel seiner Bekannten auch in das Schloss einer anderen Wohnung.