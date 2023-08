Kanada: Betrunken gefahren – Arbeitgeber muss Lastwagenfahrerin wieder anstellen

Eine Lastwagenfahrerin baute im Sommer 2022 in den USA einen Unfall, nachdem sie mindestens neun Bier getrunken hatte. (Symbolbild)

Am 30. Juni 2022 ist eine kanadische Lastwagenfahrerin im US-Bundesstaat Pennsylvania unterwegs. Kurz vor Mitternacht verliert sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Während die Frau unverletzt bleibt, wird der Lastwagen beschädigt. Bei einem Alkoholtest kurz später stellt sich heraus, dass die Fahrerin 1,8 Promille intus hatte – auf der Fahrt von einem Vorort von Montreal nach Pennsylvania hatte die Frau nämlich mindestens neun Bier getrunken, wie sie später zugibt. Zweimal soll sie gestoppt haben, um sich jeweils ein Sixpack zu kaufen.

Alkohol-Geständnis kam nach dem Unfall

Knapp einen Monat nach dem Unfall kündigt die Speditionsfirma Groupe Robert der Lastwagenfahrerin – zu Unrecht, wie Huguette April in ihrer Rolle als Richterin am Arbeitsschiedsgericht jetzt entschieden hat. Eine Woche nach dem Unfall gab die Fahrerin nämlich zu, Alkoholikerin zu sein, einen Tag zuvor hatte sie sich wegen ihres Suchtproblems medizinische Hilfe gesucht. Nach einem stationären Suchtbehandlungsprogramm wurde ihr mit dem 31. August gekündigt.

Die Richterin Huguette April beklagt nun, dass sich Groupe Robert nie erkundigt oder überprüft habe, ob sie an einer Alkoholsucht leide. Laut der Fahrerin hätte ihr Arbeitgeber etwa ein Alkoholtestgerät in ihrem Lastwagen installieren oder ihr andere Arbeit suchen können. «In der Nacht, als der Unfall passierte, musste sie trinken», so April. «Sie wusste zwar, dass sie es nicht tun sollte, aber das Bedürfnis war stärker.» Da Groupe Robert für die Frau «angemessene Vorkehrungen» hätte treffen müssen, soll sie die Frau wieder anstellen.