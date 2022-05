Schranke bleibt unten : Betrunkene darf in Mainz nicht aus Parkhaus fahren

MAINZ – Die Schranke blieb erstmal unten: Mitarbeiter eines Parkhauses haben eine offenbar betrunkene Autofahrerin nicht die Ausfahrt gewährt.

Mitarbeiter eines Parkhauses haben in Mainz eine betrunkene Autofahrerin an der Weiterfahrt gehindert. Sie hatten am Mittwochabend über Videokameras beobachtet, wie die offensichtlich betrunkene Frau das Parkhaus verlassen wollte und daraufhin die Zugangsschranke nicht geöffnet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.