In Luxemburg : Betrunkene Frau verteilt nach Unfall Backpfeifen

BASCHLEIDEN – Eine alkoholisierte Autofahrerin hat einen Mann geohrfeigt, nachdem sie seinem Wagen mit ihrem Pkw gerammt hatte. Eine weitere Person, die zur Unfallstelle eilte, schlug sie ebenfalls.

Erst zuschlagen, dann reden: Diese Strategie verfolgte eine Frau am Donnerstagabend, nachdem sie einen Unfall mit ihrem Pkw einen anderen Wagen gerammt hatte. Nach Angeben der Police Grand-Ducale war die Frau gegen 20.30 Uhr in der Rue Flebour in Baschleiden auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Ein ihr entgegenkommender Autofahrer musste ihr ausweichen um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden.