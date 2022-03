Ettelbrück : Betrunkene schlägt Polizist und will fliehen

ETTELBRÜCK – Nach einem Unfall hat sich ein angetrunkenes Pärchen mit der Polizei angelegt – und diese in der Nacht in Atem gehalten.

Ein offensichtlich angetrunkenes Pärchen hat in der Nacht zum Dienstag in Ettelbrück die Polizei in Atem gehalten. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilte, hatten die beiden sich gegen 1 Uhr in die Notaufnahme des Ettelbrücker Krankenhauses begeben. Dort sind sie durch ihr seltsames Verhalten aufgefallen. Beide verließen das Krankenhaus bald wieder und fuhren mit dem Auto davon.