Verkehrssicherheit : Betrunkene und Raser seltener kontrolliert

LUXEMBURG - Alkohol am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit sind die häufigsten Ursachen für Verkehrsunfälle mit Verletzten oder Toten. Kontrollen gibt es wenig.

Bei mehr als 1000 Unfällen wurden 2012 in Luxemburg Verkehrsteilnehmer verletzt oder getötet.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Verletzten steigt. Zwischen 2011 und 2012 stieg ihre Zahl von 962 auf 1019. 34 Menschen starben, 339 erlitten schwere Verletzungen, 1‘039 Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt. Grund für diese Unfälle sind an erster und zweiter Stelle: zu schnelles Fahren und Alkohol am Steuer.

So waren bei fast der Hälfte (47 Prozent) der tödlichen Verkehrsunfälle Raser beteiligt, die nachweisbar zu schnell unterwegs waren. Das gilt auch für ein Viertel der Unfälle mit Verletzten. Bei einem Viertel der Unfälle mit Todesfolge war zudem Alkohol im Spiel.