Saarland : Betrunkener akzeptiert Ladenschluss bei Döner-Imbiss nicht und würgt den Besitzer

RIEGELSBERG – Ein abgeschalteter Döner-Grill hat einen alkoholisierten jungen Mann so in Rage gebracht, dass er laut Polizei den Inhaber bis zur Atemnot gewürgt hat.

Der Besitzer eines Dönerladens im saarländischen Riegelsberg wurde in der Nacht zum Donnerstag Opfer eines wütenden Betrunkenen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 51-jährige Betreiber bereits den Grill abgeschaltet und daher die Bestellung des 24-jährigen abgelehnt. Daraufhin sei der junge Mann hinter den Tresen gestürmt, habe den Inhaber am Hals in den Verkaufsraum gezerrt und dort bis zur Atemnot gewürgt.