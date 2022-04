Deutschland : Autofahrer klettert auf Flucht vor Polizei 15 Meter hoch auf Baum

Eine Streife wollte den Mann kontrollieren. Auf seiner Flucht kollidierte er mit einer Schranke, stieg aus dem Wagen, rannte in den Wald und kletterte auf einen Baum.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein betrunkener Autofahrer in Brandenburg etwa 15 Meter hoch auf einen Baum geklettert. Ein Polizeihund entdeckte ihn dort allerdings, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Freitag mitteilte. Polizisten konnten ihn dann zum Abstieg bewegen.