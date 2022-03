Luxemburg : Betrunkener Autofahrer kracht in den Gegenverkehr

BISSEN – Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Nicht der einzige Unfall, den der offenbar betrunkene Mann verursachte.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Dienstagnachmittag auf der Route de Roost mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde sie kurz zuvor, gegen 15 Uhr, über einen Autofahrer informiert, der in Schlangenlinien von Bissen nach Roost unterwegs war.