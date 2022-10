Rheinland-Pfalz : Betrunkener Autofahrer wird mehrmals hintereinander von der Polizei erwischt

KOBLENZ – In Rheinland-Pfalz habe die Polizei am Sonntag, dreimal den selben betrunkenen Autofahrer anhalten müssen. Dieser habe immer wieder den Weg in den Straßenverkehr zurück gefunden.

Innerhalb von zwölf Stunden ist ein betrunkener 61-Jähriger insgesamt dreimal von der Polizei in seinem Auto angehalten worden. Der Verkehrsdirektion in Koblenz zufolge, ist der Mann am Sonntagmorgen zum ersten Mal aufgefallen. Er sei morgens von der Polizei in Nordrhein-Westfalen erwischt worden, wobei ihm untersagt wurde, weiterzufahren.