Bettemburg : Betrunkener baut Unfall - trotz Fahrverbot bis 2020

BETTEMBURG - Eigentlich durfte er bis 2020 kein Lenkrad mehr anfassen - und trotzdem machte er die Straßen unsicher. Am Donnerstag erwischte ihn die Polizei erneut.

Vielleicht sollte er die Zeichen der Zeit einfach mal erkennen: Trotz eines Fahrverbots bis 2020 hat sich ein Mann aus Luxemburg offensichtlich nicht davon abhalten lassen, durch die Gegend zu düsen. In der Nacht zum Donnerstag war er wieder unterwegs - und fuhr mit seinem Wagen in der Rue de la Rivière in Bettemburg gegen ein Zierbäumchen auf einer Verkehrsinsel.

Und dann ließ ihn auch noch sein Wagen im Stich: Der Mann kam mit Gefährt nicht mehr von dem Bäumchen weg, das Auto war sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Als die Polizei eintraf, flog auch die Sache mit dem Fahrverbot auf. Und der Fahrer war nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern auch mit reichlich Alkohol im Blut - der Wert war doppelt so hoch wie erlaubt. Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug und setzte die Staatsanwaltschaft in Kenntnis. Und natürlich verhängten die Beamten ein Fahrverbot. Ob dies was nützt, scheint aber fraglich.