Unfall in Luxemburg : Betrunkener crasht mit zwei Kindern gegen Baum

DÜDELINGEN – Ein alkoholisierter Mann hat mit zwei Minderjährigen im Auto die Kontrolle verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Kinder und Fahrer mussten ins Krankenhaus.

