Rheinland-Pfalz : Betrunkener fährt mehrmals in den Gegenverkehr

HAHNSTÄTTEN – Weil die entgegenkommenden Autofahrer am Montagabend auf der B54 Vollbremsungen hinlegten, konnten Unfälle verhindert werden. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.

Ein betrunkener 31-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B54 in Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) mehrfach in den Gegenverkehr gefahren. Nur weil die entgegenkommenden Autofahrer am Montagabend Vollbremsungen hinlegten, konnten laut Polizei Kollisionen verhindert werden.