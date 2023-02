Großregion : Betrunkener Fahrer aus Luxemburg zieht Spur der Verwüstung

LUXEMBURG/BITBURG – Ein 42-jähriger betrunkener Autofahrer wurde am Donnerstagabend gestellt. Laut ersten Ermittlungen baute er auf dem Weg von Luxemburg in die Eifel mehrere Unfälle.

Am Donnerstagabend wurde ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der B51 von Bitburg in Fahrtrichtung Prüm gemeldet, berichtet die Polizei Wittlich. Der 42-jährige Fahrer habe gestellt und kontrolliert werden können. Dabei stellten die Polizisten zahlreiche Unfallschäden am Fahrzeug fest.