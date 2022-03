Ehleringen : Betrunkener Fahrer baut Unfall mit geklautem Auto

EHLERINGEN - Vier Straftaten auf einmal schaffte ein Autofahrer am Samstagabend auf der A13: Unfall, Fahrerflucht, Diebstahl - und betrunken war er auch noch.

Dieser Mann hat in einer Nacht geschafft, wofür andere ein ganzes Leben brauchen: Erst klaute er am Samstagabend im französischen Grenzort Mont-Saint-Martin ein Auto, dann raste er damit über die A13 in Richtung Esch/Alzette - nur um kurz vor dem Tunnel Ehleringen einen Unfall zu verursachen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern gab er Vollgas und flüchtete weiter in Richtung Esch.