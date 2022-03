Luxemburg : Betrunkener Fahrer kracht mit Auto in eine Hauswand

LUXEMBURG – Von Nachmittag bis in die Nacht ereigneten sich am Samstag mehrere Unfälle aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum.

Am Samstag und der Nacht auf Sonntag wurde deutlich, dass Alkohol und Autofahren nicht zusammenpassen: Wie die großherzogliche Polizei am Sonntag mitteilte, ereigneten sich von Samstag auf Sonntag gleich mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss. Demnach informierte eine Einwohnerin von Esch/Alzette gegen 18.30 Uhr die Polizei, dass ein Auto in ihr Haus gerast sei. Nach Polizeiangaben war der Fahrer so betrunken, dass er sich auf der Dienststelle zur Wehr setzte und deshalb in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt.