Luxemburg : Betrunkener Fahrer muss an Ampel von Police Grand-Ducale geweckt werden

LUXEMBURG – Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer waren am frühen Samstagmorgen alkoholisiert auf den Straßen des Landes unterwegs.

Ein offensichtlich sehr müder Fahrer ist am Samstagmorgen gegen 9 Uhr an einer Ampel auf dem Boulevard de Kockelscheuer eingeschlafen, wie die Luxemburger Polizei am Sonntag mitteilt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer habe versuchte, ihn zu wecken. Allerdings ohne Erfolg. Den kontaktierten Polizisten sei es dann gelungen, den Mann aus dem Schlaf zu reißen. Nachdem sie einen starken Alkoholgeruch festgestellt hatten, ließen sie ihn einen Alkoholtest machen. Der Test ergab, dass der Fahrer den zulässigen Höchstwert um fast das Doppelte überschritten hatte. Ihm wurde ein Fahrverbot erteilt.