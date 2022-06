Luxemburg : Betrunkener geht mit Schraubenzieher auf Polizisten los

BELES – Ein alkoholisierter Autofahrer musste am Samstagabend festgenommen werden, weil er in einen Unfall verwickelt war und später die Ordnungskräfte bedroht hatte.

Der Polizei wurde am Samstagabend gegen 18.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Route d’Esch in Beles gemeldet. Der Anrufer gab an, dass der Unfallverursacher möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Weil sich der Verursacher wenig später vom Unfallort entfernt hatte, leitete die Polizei eine Fahndung ein. Gegen 20.30 Uhr fanden sie sein Fahrzeug in Niederkorn.