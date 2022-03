In Differdingen : Betrunkener Pöbler legt sich mit der Polizei an

DIFFERDINGEN - Offenbar aus Langeweile hat ein betrunkener Mann am Sonntag eine Schimpftirade auf Polizisten losgelassen. Die fanden das gar nicht witzig.

Wer an einem Sonntag gegen 15 Uhr bereits völlig betrunken ist, hat wohl ein kleines Problem. Wer sich dann noch mit der Polizei anlegt, hat sogar ein größeres. In Differdingen war eine Polizeistreife in der Rue Winterthur unterwegs, als die Beamten aus dem Nichts von einem Passanten beleidigt wurden.