Luxemburg : Betrunkener rammt parkendes Auto und verletzt Motorradfahrer schwer

ROLLINGEN – Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend einen schweren Unfall verursacht. Ein Biker musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Rollingen hat ein Autofahrer am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Demnach hat der Mann einen am Straßenrand geparkten Wagen gerammt und dabei auch noch zwei weitere Autos beschädigt.