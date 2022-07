Police Grand-Ducale : Betrunkener Randalierer fängt sich Schläge in Petinger Wirtschaft ein

In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen 0.40 Uhr in einer Wirtschaft in Petingen zu einer Schlägerei. Ein stark alkoholisierter Mann sei wiederholt auf der Terrasse einer Wirtschaft an der Place du Marché aufgetaucht und habe «sich daneben benommen», so die Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag. Schließlich sei die Lage so eskaliert, dass mehrere Gäste den Mann geschlagen und dabei im Gesicht verletzt hätten.