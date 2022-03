Aus der Großregion : Betrunkener Raser möchte bei Polizei mitfahren

SANKT ALDEGUND – Erst flieht ein betrunkener 27-Jähriger im Affenzahn durch die engen Gassen eines kleinen Ortes – dann besinnt er sich und möchte gerne bei der Polizei mitfahren.

Der Flüchtige schrappte mit seinem Sportwagen sogar an einer Hauswand entlang.

Mit großer Hartnäckigkeit ist ein betrunkener Autofahrer in Rheinland-Pfalz vor der Polizei geflohen – bis er es sich doch anders überlegte. Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, raste der 27-Jährige in der Nacht zum Sonntag zunächst durch die engen Gassen der Mosel-Ortschaft Sankt Aldegund, streifte mit seinem Sportwagen eine Hauswand und floh mit rund 200 Stundenkilometern in Richtung des Nachbarortes Bremm, wie die Polizei mitteilte.