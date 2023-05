Luxemburg: Betrunkener Raser versteckt sich auf Parkplatz vor Polizei

Wie so oft haben auch an diesem Wochenende eine Reihe von Sonntagsrasern die luxemburgischen Ordnungskräfte auf Trab gehalten. Da einige der Übeltäter zudem nicht ganz nüchtern waren, wurden zahlreiche Führerscheine eingezogen.

So habe eine Polizeistreife gegen 2.40 Uhr in der Nacht ein Auto an der Weiterfahrt gehindert, das mit überhöhter Geschwindigkeit vom Salzhof in Hollerich in Richtung Rue de Bouillon unterwegs war. Der Fahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden und durfte Rausch anschließend ohne Führerschein ausschlafen.

Nur wenige Minuten später sei anderen Polizisten ein Fahrzeug aufgefallen, das an der Ausfahrt des Kreisverkehrs der N32 in Zollwer stark beschleunigt habe und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A13 gedüst sei. Die Beamten hätten mit Blaulicht die Verfolgung aufgenommen, bis sie das Auto schließlich auf der Autobahnauffahrt abfangen konnten. Auch in diesem Fall habe der so beschwingte wie beschwipste Autofahrer seinen Lappen abgeben müssen.

Kontrollen im Landesnorden

Später in der Nacht, gegen 5 Uhr morgens, habe eine Streife auf dem Boulevard Emile-Krieps in Differdingen einen Wagen in den Blick genommen, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Die Polizisten wendeten und stellten fest, dass der Fahrer – vermutlich durch den Anblick des Polizeiwagens aufgeschreckt – stark abgebremst hatte und einige Meter weiter auf einen Parkplatz gerollt war. Auch bei dieser Kontrolle hatte der Fahrer ein paar Gläschen zu viel intus und wurde somit lappenlos in den Sonntagmorgen entlassen.