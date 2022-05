In Luxemburg : Betrunkener rast durch die Rue Notre-Dame

LUXEMBURG – Die Polizei hat zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen zwei Raser festgenommen. Einer von ihnen war innerorts viel zu schnell unterwegs, der andere auf der Autobahn viel zu langsam.

In der Rue Notre Dame in Luxemburg hat die Police Grand-Ducale am Samstag gegen 18 Uhr ein Fahrzeug gestoppt, das viel zu schnell unterwegs war. Zu dem Zeitpunkt war der Night Marathon in vollem Gange. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde eingezogen und Anzeige erstellt.