Saarland : Betrunkener Vater randaliert - Polizistin verletzt

LOSHEIM AM SEE – Ein betrunkener Familienvater soll bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt randaliert und dabei eine Polizistin verletzt haben.

Die 19-jährige Tochter des Mannes habe am Dienstagabend in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) die Polizei gerufen, nachdem dieser mehrfach die Mutter und sie ins Gesicht geschlagen habe, teilte die Behörde am Mittwoch mit.