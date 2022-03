Luxemburg : Bettel erstattet Anzeige nach Hassgesängen

LUXEMBURG – In einem Lied war bei einer Demonstration die Erhängung des Premiers besungen worden. Xavier Bettel hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Premierminister Bettel will gegen die Hassgesänge vorgehen. (Archiv)

«Bettel wird auf der neuen Roten Brücke gehängt, weil er völlig verrückt ist.» Der Text des Liedes, das am Samstag im Rahmen der Corona-Demo auf luxemburgisch angestimmt worden ist, sorgt für Empörung. Twitter-Videos zeigten Demonstranten, die vor der Philharmonie über das Erhängen des Premierministers sangen.

Er und Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) hatten bereits Strafanzeige gegen einen der Anführer Demonstrationen erstattet, nachdem er in einem Tweet schrieb, dass «Tod durch Erhängen die Strafe der amerikanischen Militärrichter in Nürnberg 1947 für Bettel und Tanson gewesen wäre». Zudem wurden in den vergangenen Monaten immer häufiger Politiker vor ihren Privathäusern belästigt.