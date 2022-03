Florida : Bettel gedenkt in Orlando der Opfer des Attentats

LUXEMBURG/ORLANDO - Luxemburgs Premierminister besuchte am Mittwoch den Ort des Anschlags vom 12. Juni in Orlando. Begleitet wurde er von seinem Mann Gauthier Destenay.

Im Juni starben bei einem Anschlag auf einen Homosexuellen-Club in Orlando im US-Staat Florida 49 Menschen, 53 weitere wurden verletzt. Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel und sein Mann Gauthier Destenay haben am Mittwoch den Ort des schrecklichen Geschehens besucht. Gemeinsam mit dem Bürgermeister von Orlando, Buddy Dyer, gedachten sie den Opfern des Massakers im «Pulse»-Club. «Dem Premier war es wichtig, ein Zeichen zu setzen», sagte ein Sprecher Bettels auf Nachfrage von L'essentiel.

Dyer veröffentlichte auf Twitter Bilder, die Bettel und Destenay beim gemeinsamen Gedenken vor dem Nachtclub zeigen. «Die Welt steht immer noch mit Orlando», schreibt Dyer in einer Kurznachricht. Laut Medienberichten in Florida erwägt der Bürgermeister der Demokraten, die Diskothek ins Gemeindeeigentum zu überführen und eine Gedenkstätte zu errichten. Ein Attentäter, der sich auf die Terrormiliz IS berief, hatte am 12. Juni im «Pulse» 49 Menschen erschossen und 53 verletzt, ehe er von der Polizei getötet wurde.