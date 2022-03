Haushalte entlasten : Bettel kündigt Tripartite wegen «galoppierender Energiepreise» an

LUXEMBURG – Die stetig steigenden Engergiepreise veranlassen den Premierminister, mit den Sozialpartnern eine Tripartite einzuberufen.

Die Energiepreise sind von Mittwoch auf Donnerstag erneut explodiert. Energieminister Claudes Turmes wird sich am heutigen Donnerstagnachmittag im Namen der Regierung dazu äußern. Die Chamber hat dementsprechend ihre Sitzungsagenda geändert.

Dasselbe Thema liegt auch Premierminister Xavier Bettel selbst auf dem Tisch: Er kündigt eine Tripartite «angesichts des derzeitigen starken Inflationsdrucks» durch den «galoppierenden Anstieg der Energiepreise» an, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ziel sei es, mit den Sozialpartnern entlastende Lösungen für Haushalte und Unternehmen zu erarbeiten. Diese Lösungen sollen als Fortsetzung der am 28. Februar angekündigten Maßnahmen wirken.