Historischer Wechsel : Bettel löst offiziell Juncker als Premier ab

LUXEMBURG - Xavier Bettel wird zum neuen Premierminister. Am Mittwochnachmittag wurde er zusammen mit den anderen Regierungsmitgliedern vereidigt.

Bereits am Mittwochvormittag verabschiedeten sich die Minister der scheidenden Regierung beim Großherzog. Sie wurden in einer Privataudienz einzeln empfangen.

Am Mittwochnachmittag findet die Übergabe der Macht im Familien-, Innen-, Gesundheits-, Tourismus-, Bildungs-, und Finanzministerium sowie in der Maison de la Grande Région und Direktion de la Défense statt. Am Donnerstag und Freitag sind die Zeremonien in den restlichen Ministerien geplant.