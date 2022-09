Staatsbesuch in Paris: Bettel macht französischen Pendlern Hoffnung auf mehr Homeoffice

Es ist ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass sich Luxemburg mit Frankreich einigen konnte, die Steuerfreigrenze von 29 Tagen Homeoffice auf 34 Tage pro Jahr anzuheben. Doch durch die Pandemie haben sich Lebens- und Arbeitsgewohnheiten geändert, viele Menschen hoffen, an noch mehr Tagen von zu Hause arbeiten zu können, ohne dafür ihr Einkommen jenseits der luxemburgischen Grenze versteuern zu müssen. Entsprechend großen Zuspruch fand die Petition in Luxemburg und Frankreich, die zwei Homeoffice-Tage pro Woche forderten. Naheliegend, dass das Thema auch beim dreitägigen Besuch Bettels in Paris auf den Tisch kam.

«Es ist wichtig, dass wir das Thema auf der Tagesordnung behalten und zusehen, wie wir den Alltag der Arbeitnehmer in Luxemburg verbessern können – im Einvernehmen mit den Arbeitgebern», erklärt der Premier im Gespräch mit L'essentiel. Eine Entscheidung sei in Paris während der Gespräche mit seiner Amtskollegin Elisabeth Borne zwar nicht getroffen worden, doch das Thema werde auf der Agenda des für Ende des Jahres geplanten intergouvernementalen Treffens stehen. «Ich habe volles Vertrauen in Georges Engel (Arbeitsminister), Yuriko Bakes (Finanzministerin), Corinne Cahen (Ministerin für die Großregion) und in die Teams von Frau Borne, dass sie gemeinsame Lösung finden werden», so der Premier.