Neuer Verhaltenskodex : Bettel mag Videospiele - Meisch eine Lehrerin

LUXEMBURG - Die Regierung will transparent regieren. Deshalb machen die Politiker öffentlich, was sie und ihre Partner in den vergangenen zehn Jahren getrieben haben.

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat Aktien – und zwar von Nintendo, der Deutschen Bank, Société Générale und von Celsion. In den zehn Jahren bevor er Regierungschef wurde, arbeitete er als Rechtsanwalt, Bürgermeister, Fraktionschef, Schöffe, Mitglied des Parlaments und verschiedenen kommunalen Gremien inklusive des Centre Hospitalier von Luxemburg. Bettels Lebensgefährte ist Architekt in Arlon. Und auch eine Zusammenfassung seiner Aktivitäten wurde im Anhang an die Biographie des Premierministers auf der Webseite der Regierung veröffentlicht – genau so wie die jedes Ministers.

Der neue Verhaltenskodex wurde 22. Juli von Justizminister Félix Braz eingeführt. Er zielt nicht nur auf die Erklärung des aktuellen Vermögens ab. Zudem sollen die Regierungsmitglieder auch die finanziellen Tätigkeiten ihrer Vergangenheit publik machen – und die ihrer Lebensgefährten. Die Erklärungen sollen es ermöglichen, dass Interessenskonflikte von vornherein verhindert werden.

Keine großen Aktiengeschäfte

Was den Aktienhandel angeht, zeigt sich die Mehrheit der Minister zurückhaltend: Francine Closener, Claude Meisch, Lydia Mutsch, Pierre Gramegna, Maggy Nagel, Romain Schneider, Nicolas Schmit und Jean Asselborn haben alle keine einzige Aktie. Ebensowenig Félix Braz. Der erklärte, dass er seine Aktien an einen Geschäftsparner verkaufte, als er der Regierung beitrat. Auch Carole Dieschbourg ist seit ihrem Amtseid nicht mehr offiziell mit der Firma Moulins J.P. Dieschbourg verbandelt. Corinne Cahen besitzt immer noch ihr Schuhgeschäft – die Geschäftsführung überließ sie jedoch ihrem Geschäftspartner und Lebensgefährten.

Dan Kersch ist dagegen Aktionär: er besitzt Aktien der französischen Bank Société Générale im Wert von 11.000 Euro. Fernand Etgen ist der Chef einer kleinen Immobilienfirma mit einem Kapital von 1000 Euro. Étienne Schneider besitzt 85 Aktien der Versicherungsgesellschaft Ageas NV. François Bausch und Camille Gira von Déi Gréng haben in den Energiepark Réiden investiert.

Ein Labor, ein Rentner und zwei Journalisten

Es ist offenbar nicht immer einfach, die Politik mit einem ausgewogenen Gefühlsleben zu kombinieren: Vier Minister (Dan Kersch, Romain Schneider, Étienne Schneider und Maggy Nagel) haben erklärt, keinen Partner zu haben. Auf der anderen Seite gibt es eine starke Lehrer-Lobby: Fünf Regierungsmitglieder sind mit Lehrer(inne)n zusammen. Bildungsminister Claude Meischs Frau unterrichtet an einer Grundschule und auch die Partner von Carole Dieschbourg, Marc Hansen und Camille Gira sind Lehrer. Die Frau von Fernand Etgen ist Musiklehrerin.

Die anderen Minister sind in Beziehungen mit einer Laborantin (Nicolas Schmit), einer Finanzdirektorin (Felix Braz), einem Journalisten vom Radiosender 100,7 (Francine Closener), einer selbständigen Journalistin (Pierre Gramegna), einem Werbefachmann (Lydia Mutsch), einer Rentnerin, deren vorherige Aufgaben bis jetzt noch nicht offengelegt wurden (Bausch), und einer Schöffin (Asselborn).