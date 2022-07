Nachbarschaftshilfe : Bettel repariert Flaggenmast in Thionville mit seinem Schuh

LUXEMBURG - Bei der Einweihung der P+R-Anlage in Thionville-Metzange hat der Premierminister am Dienstag seinen Schuh zum Werkzeug umfunktioniert.

«In der Großregion können wir uns immer auf die anderen verlassen. Das macht uns stark, vereint und in tiefer Freundschaft verbunden!». So betitelte Corinne Cahen, Ministerin der Großregion, das Video, in dem Xavier Bettel einen seiner Schuhe als Hammer benutzt, um einen widerspenstigen Flaggenmast zu reparieren.

Der Premierminister war bei der Einweihung der P+R-Anlage in Thionville-Metzange. Die Anlage wurde teilweise von Luxemburg finanziert und bietet seit dem 15. Februar 2021 rund 750 Parkplätze an. Sie ist nur einen Steinwurf von der A31 entfernt. Außerdem nahm er an der Einweihung der Europabrücke in Thionville teil.