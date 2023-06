Ukraine-Krieg: Bettel sieht Gespräche zwischen Selenskyj und Putin als «einzig intelligente Lösung»

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat sich für direkte Gespräche zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin ausgesprochen. «Ich glaube, dass jetzt die einzig intelligente Lösung wäre, wenn Putin und Selenskyj wirklich miteinander reden würden», sagte Bettel der Deutschen Presse-Agentur in Luxemburg. Er habe vor mehr als einem Jahr in Telefongesprächen mit den beiden Präsidenten solche Gespräche vorgeschlagen. Selenskyj sei dazu bereit gewesen, Putin nicht. «Das Angebot ist noch immer da», sagte Bettel. «Aber wir sind nicht mehr in derselben Lage.»