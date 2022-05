Krieg in der Ukraine : Bettel «will nicht mehr mit Putin diskutieren»

LUXEMBURG – Seit der Aufdeckung einiger Kriegsverbrechen ist der Kontakt zwischen dem luxemburgischen Premierminister und dem russischen Präsidenten abgebrochen.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat sich bisher regelmäßig mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgetauscht, –auch nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. «Ich habe einfach keine Lust mehr, weil es für einen konstruktiven Dialog zwei Parteien braucht», sagte Bettel und deutete damit an, dass dies beim russischen Staatschef nicht mehr der Fall ist.

Die Wende in Bettels Politik sei nach Butscha eingetreten. In der Stadt in der Nähe von Kiew sollen russische Soldaten Zivilisten grausam ermordet und damit Kriegsverbrachen begangen haben. Auf internationaler Ebene laufen derzeit Ermittlungen.