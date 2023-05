Wichtige Message: Bettel schickt romantische Botschaft zum Hochzeitstag

Premierminister Xavier Bettel feiert heute den achten Hochzeitstag mit seinem Lebenspartner Gauthier Destenay. Auf Twitter äußerte sich der Regierungschef zu seiner langjährigen homosexuellen Beziehung zu dem belgischen Architekten. «Wir teilen unser Leben, unsere Probleme und unsere Freude miteinander», so Bettel. «Aber wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass Schwulsein in zu vielen Ländern immer noch ein Verbrechen ist.»

Bettel lebt seit März 2010 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit Destenay, am 15. Mai 2015 heiratete das Paar schließlich in Luxemburg. Bettel ist damit der zweite homosexuelle Regierungschef in Europa, der in seiner Amtszeit heiratet. Im Jahr 2010 ging die isländische Politikerin Jóhanna Sigurðardóttir diesen Schritt.