Neue Polizeiverordnung: Bettelverbot in Luxemburg-Stadt nun offiziell beschlossen

«Wir wollen die organisierte Bettelei bekämpfen, das möchte ich noch einmal betonen», sagte Lydie Polfer (DP), Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt, am Montag anlässlich der Debatte über die neue Polizeiverordnung. Diese sieht unter anderem vor, Betteln teilweise zu verbieten . Mit den Stimmen der DP-CSV-Mehrheit wurde der Beschluss am späten Nachmittag gefasst.

Demnach soll es zwischen 7 und 22 Uhr in einem definierten Bereich in drei Stadtvierteln (Gare, Bonnevoie, Ville Haute) verboten sein, zu betteln. Die Opposition ist empört: «Repression ist nicht die Lösung für dieses Problem. Statt Symbolpolitik brauchen wir eine umfassende Politik zur Unterstützung der Ärmsten», so Déi Gréng-Abgeordnete Maria De Macedo.